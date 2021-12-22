ثلث احتياطي الذهب في العالم تملكه 15 دولة عربية والعراق خامسا

2021/12/22 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر “مجلس الذهب العالمي”، اليوم الاربعاء، لائحة وردت ضمن تقريره لكانون الاول الجاري، أكمل به تقريره السنوي عن حالة الذهب وما تملكه كل دولة بالعالم من احتياطات.

وقال المجلس في تقريره ان “ما تملكه البنوك المركزية في العالم وصل إلى 35582 طنا، منها 1366.4 طن تملكها 15 دولة عربية، بحسب ما يتضح من اللائحة المنشورة أدناه، وفيها تبدو السعودية مالكة احتياطيات تزيد عما تملكه آخر 9 دول باللائحة الخالية من موريتانيا والسودان وفلسطين وعمان”.

ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي، إلى “ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية عالمياً من الذهب خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث أشار آخر تقرير عن شهر اذار الماضي، إلى وصول احتياطيات البنوك المركزية من الذهب إلى 35244 طنا، مقابل 35582 طنا في كانون الاول الجاري، وهو ارتفع بأكثر من 335 طنا”.

أما عالميا، فجاءت الولايات المتحدة في المقدمة كالعادة، بملكيتها لاحتياطيات بلغت 8134 طنا، تلتها ألمانيا (3364) ثم إيطاليا (2453) وفرنسا (2436) وروسيا (2299) والصين (1948) وسويسرا (1040) واليابان (765) والهند (642) مع هولندا في المرتبة العاشرة، بامتلاك مصرفها المركزي 612 طنا.

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