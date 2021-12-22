الحكم بالسجن مدى الحياة على مجرم اغتصب طفلة بعمر 13 عاما

2021/12/22 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد،

اليوم الاربعاء، بأصدار حكم السجن مدى

الحياة على المجرم الذي اقدم على اغتصاب

طفلة بعمر ثلاثة عشر عاما.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "تم ال

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