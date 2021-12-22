2021/12/22 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها للحد من العنف الأسري، فيما أكدت أن العنف الأسري لم يرتق لمستوى الظاهرة.وقال مدير مديرية الإعلام والعلاقات بالوزارة، اللواء سعد معن في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجراءات من الداخلية للحد من العنف الأسري المركز الخبري الوطني.

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