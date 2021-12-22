الداخلية: العنف الأسري لم يتحول إلى ظاهرة

2021/12/22 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها للحد من العنف الأسري، فيما أكدت أن العنف الأسري لم يرتق لمستوى الظاهرة.وقال مدير مديرية الإعلام والعلاقات بالوزارة، اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية،إن “العنف الاسري هي إحدى مشكلات المجتمع ولم ترتق الى مستوى الظاهرة”، لافتا الى أن “الداخلية هي الجهة التي يقع …

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