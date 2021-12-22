أسعار الدولار تغلق على استقرار في البورصة المحلية

2021/12/22 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حافظت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على استقرارها مع الإغلاق، في تعاملات، اليوم الاربعاء، بمحافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، ان أسعار صرف الدولار في بورصات محافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 147.500 لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف ان سعر البيع بلغ 147.850 دينارا لكل 100 دولار.

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