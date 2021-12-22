2021/12/22 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلح يصيب عامل "دليفري" في الكرادة

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