الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.. انخفاض مخيف في متوسط الأعمار

2021/12/22 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في عام 2020، كان متوسط العمر المتوقع يبلغ 77 عامًا، وهو ما يقل بنحو 1.8 عام عن متوسط الأعمار في 2019، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

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