2021/12/22 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، بأن مسلحا فتح النار على عامل "دلفري" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المصدر لـ "ناس"، (22 كانون الأول 2021): إن "شخصاً مجهول الهوية قام بإطلاق النار باتجاه شخص يعمل في مجال التوصيل، (عامل دلفري) ضمن منطقة الكرادة، تقاطع المسبح، بالقرب من المسرح الوطني، وأدى الحادث الى إصابته بكتفه الأيمن، حيث تم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد".

وأضاف أن "المجرم قام بالهروب الى جهة مجهولة، حيث كان يستقل عجلة نوع هونداي غير معروفة المواصفات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلح يفتح النار على عامل ’دلفري’ في الكرادة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلح يفتح النار على عامل ’دلفري’ في الكرادة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).