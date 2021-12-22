"تهديد جسيم".. بيان أميركي إسرائيلي حول برنامج إيران النووي

2021/12/22 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض في بيان، الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اتفق مع نظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، أن جهود إيران في تسريع تطوير برنامجها النووي يشكل "تهديدا جسيما" للأمن والسلم الدوليين.

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