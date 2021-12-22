بارزاني يؤكد على ضرورة التوصل لمعالجة واقعية للخلافات بين الأطراف السياسية

2021/12/22 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن للعراق وضعاً خاصاً، وأن إقليم كوردستان لن يكون أبداً جزءاً من المشكلات، بل سيكون دائماً عاملاً مساعداً لإيجاد معالجة واقعية للخلافات والتوصل […]

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