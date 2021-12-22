2021/12/22 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qJHVWRdo6q8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يتوعد بإقالة محافظ النجف: لا داعي لحرق الإطارات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يتوعد بإقالة محافظ النجف: لا داعي لحرق الإطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).