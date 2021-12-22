2021/12/22 | 19:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ecj8k7-vlNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان علي فرحان يصل الى دبي لتلقي العلاج بعد تكفل الفنان محمد السالم بعلاجه) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان علي فرحان يصل الى دبي لتلقي العلاج بعد تكفل الفنان محمد السالم بعلاجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).