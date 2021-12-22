التعليم: تمديد التقديم على استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء

2021/12/22 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن تمديد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم الى الاستمارات الالكترونية الخاصة بالفئات المشمولة بالاعتراض ضمن القناة العامة وذوي الشهداء من القبول المركزي".واضافت ان "التقديم سيستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) الى غاية يوم السبت الموافق 2021/12/25".

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