التعليم تمدد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية لهذه الفئة

2021/12/22 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تمديد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تعلن تمديد السقف الزمني للتقديم الى الاستمارات الالكترونية الخاصة بالفئات المشمولة بالاعتراض ضمن القناة العامة وذوي الشهداء من القبول المركزي”.

وبينت، أن “التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة يستمر الى غاية يوم السبت الموافق 2021/12/25”.

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