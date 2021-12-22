2021/12/22 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت،

تنويها بشأن التعيينات التي اطلقها

مجلس الخدمة الاتحادي للملاكات الصحية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بخصوص التعيينات التي تمت

من قبل مجلس الخدمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه هام من الصحة بشأن التعيينات الخاصة بالوزارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه هام من الصحة بشأن التعيينات الخاصة بالوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).