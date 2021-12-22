الكاظمي يوجه بمعالجة متظاهرين مصابين في ذي قار ويدعو الى فتح تحقيق عاجل

2021/12/22 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الاربعاء، بمعالجة ثلاثة متظاهرين في

مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "القائد

العام للقوات المسلح

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