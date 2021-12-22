2021/12/22 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، تمديد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “سيتم تمديد السقف الزمني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تمدد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تمدد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تمدد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).