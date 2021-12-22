مأساة العالم السوفييتي كوروليوف - رضي السماك

2021/12/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك قبل بضعة أشهر بثت قناة RT الروسية تقريراً وثائقياً مصوراً يتناول شهادة ناتاليا كوروليوف إبنة العالم السوفييتي الكبير سيرجي كوروليوف العبقري الأول في علوم الفضاء والصواريخ والمركبات الفضائية، وشرحت بالتفصيل مأساة أبيها خلال الحقبة الستالينية وما لحق به من ظلم شديد قاس بلا مبرر ، وقد ألفت كتاباً في هذا الصدد بعنوان " الأب"، كما بثت القناة نفسها بعدئذ مقابلة حوارية مستفيضة ضمن برنامج "رحلة في الذاكر ......





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