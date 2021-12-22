2021/12/22 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع سلط الضوء على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا مفر من التوافق.. تفاصيل لقاء الإطار التنسيقي والقادة الكرد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا مفر من التوافق.. تفاصيل لقاء الإطار التنسيقي والقادة الكرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).