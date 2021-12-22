2021/12/22 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحق في معرفة الحقيقة – ديندار زيباري تعمل حكومة إقليم كوردستان- العراق على ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والبروتوكولات الملحقة بهما وغيرها من المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان.أبدت حكومة الاقليم اهتمامها بالإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها من خلال جهودها للدفاع […]

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