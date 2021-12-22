2021/12/22 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب باردة على مسارح ساخنة – عبد الحليم قنديل وكأن التاريخ يعيد نفسه ، كاتب روسى اقترح حلا لوقف استفزاز أمريكا لبلاده عبر “أوكرانيا” ، ودعا للتفكير فى إقامة قاعدة صواريخ روسية فى “كوبا” ، وكأنه يريد استعادة ما جرى أوائل ستينيات القرن العشرين ، حين وقف العالم على أطراف أصابعه ، وكادت أزمة “خليج […]

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