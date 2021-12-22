في أول تعليق.. المغرب يرحب بالتصريحات الألمانية الأخيرة

2021/12/22 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب المغرب "بالإعلان الإيجابي والمواقف البناءة" التي صدرت عن ألمانيا مؤخرا، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية صدر الأربعاء

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