هبوط كبير في مخزونات النفط الأمريكية

2021/12/22 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 4.7 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، إلى 423.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدر 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقفزت مخزونات البنزين بمقدار 5.5 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 224.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 467 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 396 ألف برميل إلى 124.15 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 33 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 489 ألف برميل يومياً إلى 3.32 ملايين برميل يومياً.

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