القضاء الإيراني يكشف أدلة جديدة تتعلق بحادثة المطار

2021/12/22 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القضاء الإيراني أدلة جديدة تتعلق

بعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني،

القائد السابق لفيلق "القدس" بالحرس

الثوري الإيراني.

وقال غريب عبادي أمين لجنة حقوق الإنسان

التابعة للسلطة القضائية، إنه تم تقد

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