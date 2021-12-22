2021/12/22 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت بريطانيا أنها ستبدأ بتطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما ضد كورونا، وبجرعة أقل من الجرعة المعتادة.وأوضحت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تعتزم تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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