2021/12/22 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، وجبةً جديدة من المشمولين بالتعيين، على وفق أحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المُعدّل؛ ضمن محافظة (كركوك)؛ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تصدر وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين والإحالة إلى التقاعد في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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