التعليم تمدد التقديم على استمارة الاعتراضات للقناة العامة وذوي الشهداء

2021/12/22 | 20:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم سيستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

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