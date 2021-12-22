“انت تتحكم” – رسالة “Yooz” الى الشباب العراقي خلال حفل انطلاقه المبهر

2021/12/22 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت بغداد الليلة الماضية إطلاق YOOZ في الحدث الاضخم من نوعه في العراق، مما ترك الشباب في حالة من الدهشة.



خلال الحدث المبهر، تم ازاحة الستار عن YOOZ من قبل رائد الاتصالات الاكثر دعما للشباب في العراق: آسياسل.



يعد هذا الابتكار الفريد من نوعه أحدث منصة تقدم من آسياسل تم تصميمها خصيصًا للشباب العراقي.

تألق الحفل بحضور عدد من الشخصيات الحكومية الرسمية والدبلوماسيين والمشاهير والمؤثرين اضافة الى 15,000 ضيفا، تم تعريفهم بخدمة Yooz وهي عبارة عن شريحة الكترونية SIMCard تتيح لمستخدميها التحكم الكامل بالخدمات التي يدفعون مقابلها بالإضافة الى ميزات لا حصر لها تلبية لحتياجات الشباب العراقي.

عبر السيد عامر صناع، المدير التنفيذي لآسياسيل، عن سعادته باطلاق خدمة Yooz حيث جاء في كلمته: “سعداء للغاية بتقديم خدمة “Yooz” من قلب العاصمة بغداد ..



فمثل ما تمثل بغداد بالنسبة للعراق، فأن منصة يوز “Yooz” تمثل روح الشباب الذين يسعون للشفافية والتحكم الكامل.

ان الشباب هم الفئة الأكثر تنوعًا بوجود احتياجات متعددة، والآن أصبح لديهم الحرية الكاملة في تخصيص حزمهم الخاصة والاستفادة من الخيارات والميزات غير المحدودة بشفافية تامة، عارفين أين يذهب كل دينار ينفقونه.



يعد YOOZ الشباب بأنه سيكون دائمًا نصيرهم وداعمهم، لقد ارادوا حزمًا مصممة لتناسب كل احتياجاتهم، لقد استمعنا، وقمنا بتقديمها اليوم، الآن، أصبح بإمكان الشباب الاشراف على انفاقهم على الباقات، والتي من ضمنها المرونة في الرسائل القصيرة والإنترنت وخدمات المكالمات، وبطاقات Mood، الاشتراك مجاني في تطبيقات الأفلام والاغاني، العاب حصرية من متجر Play Store بالإضافة لاختيار رقم هاتفك! نهدف إلى خدمة عملائنا من خلال الدعم الفني ومشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات التي من شأنها تحسين المجتمع وزيادة المهارات والمعرفة.

المستقبل يحمل المزيد من المبادرات التي تتبع خطى المبادرات السابقة في التميز والشمول “لم تجلب آسياسل التكنولوجيا الحديثة لمجال الاتصالات فحسب، بل لصناعة الحدث ايضا، حيث انطلق الحفل ببداية مثيرة للحماس، بتألق ستة عازفين للطبول أثناء تحليقهم في الجو، معلنين عن بدء الحدث.



أضواء وعروض ليزرية لم يسبق لها مثيل في العراق.

تم توضيح الفوائد العديدة لـ YOOZ من خلال عرض تقديمي مهيب تم عرضه على خشبة المسرح باستخدام تقنية الهولوغرام.



اعتلى المؤثرون المتحمسون المسرح وأوضحوا الشفافية والتحكم والمزايا الموجهة للشباب التي تأتي مع YOOZ.



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ثم أذهل الراقصون الذين توجهوا إلى العراق خصيصًا لتقديم عروضهم خلال هذا الحدث، وبوجود الفنان العراقي ستار سعد، زاد حماس الجمهور بالأجواء الساحرة التي خلقوها وقيادة الحفلة طوال الليل.



أظهر حفل الإطلاق كيف أثبتت شركة الاتصالات الرائدة بالتكنولوجيا أنها لا تدخر أي نفقات لتلبية احتياجات الشباب وتضمين الرقمنة في جميع جوانب الحياة.

YOOZ هو بداية عصر التكنولوجيا المبتكرة للشباب.



حيث قام 15000 ضيف بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي ظهر على شاشة عملاقة وباشروا بتحميل تطبيق YOOZ على الفور واستكشفوا التجربة الجديدة.شرائح يوزSIMCard) (YOOZ متاحة الآن لأي شخص يرغب في البدء بهذه التجربة الرقمية المتقدمة.

نبذة عن آسياسيل:آسياسيل شركة رائدة في مجال الاتصالات النقالة والخدمات الرقمية في العراق.



جاوزت قاعدة المشتركين فيها ١٤.٧ مليون مشترك اعتبارا من الأول من كانون الثاني، ٢٠٢١.



تقدم آسياسيل خدمات الجيل الرابع 4G عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية.



وتغطي شبكتها ٩٩.٠٦٪ من سكان العراق، ما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر شمولًا عن باقي مشغلي الهاتف النقال في العراق.



منذ كانون الثاني، ٢٠١٥، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمات إنترنت بأعلى جودة ممكنة في العراق.



بحلول منتصف عام 2021، تم اعتماد آسياسيل لتكون أسرع خدمة للجيل الرابع 4Gفي العراق من قبل Speedchecker® وتغطية الإنترنت الأكثر شمولا من قبل Ookla®.

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