الرافدين يوقف السحب والإيداع من حسابات التوفير

2021/12/22 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين،اليوم الأربعاء، عن ايقاف عمليات السحب والايداع من حسابات التوفير اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية الاثنين المصادف 3/1/2022.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن “عمليات الايقاف تاتي من اجل تسديد الحسابات السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفير فضلا عن تنظيم الموازنات”.

وأضاف البيان، “كما قرر المصرف ايضا غلق ابواب فروعه كافة يوم الاحد الموافق 2/1/ 2022 وذلك لغرض تسديد الحسابات السنوية ولتطبيق حسابات المصرف والمعمول به في كل عام”.

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