بارزاني: سنعمل على معالجة الخلافات بين الاطراف السياسية

2021/12/22 | 20:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن للعراق وضعاً خاصاً، وأن إقليم كوردستان لن يكون أبداً جزءاً من المشكلات، بل سيكون دائماً عاملاً مساعداً لإيجاد معالجة واقعية للخلافات والتوصل لشراكة حقيقية بين الأطراف العراقية.وقال المكتب الاعلامي لرئيس إقليم كردستان في بيان: إن “نيجيرفان بارزاني استقبل وفد الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية برئاسة […]

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