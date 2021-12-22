تركيا تعلن ضبط كمية مخدرات

2021/12/22 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة خلال محاولة إدخالها من معبر "غور بولاق" الحدودي مع إيران.

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