نائب في برلمان كردستان: مجمعات في المكان الخاطئ تسببت بالفيضانات

2021/12/22 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رأى النائب في برلمان إقليم كردستان، علي حمه صالح، الأربعاء، أن أسباب الفيضانات التي ضربت منطقة دارتو بمحافظة أربيل قبل أيام، جاءت بسبب المشاريع التي أنشئت على المجرى الطبيعي لمياه الأمطار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال حمه صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (22 كانون الأول 2021): إن "السبب الرئيسي لسيول أربيل هو إنشاء مشاريع زيتون وزيتون بلس وآوينة شار على المجرى الطبيعي لمياه الأمطار".

وأضاف، أن "هذا الأمر تسبب بتوجه مياه الأمطار الغزيرة بعد تجمعها نحو منطقة دارتو".

ودارتو هي إحدى نواحي محافظة أربيل، تعرضت لنكبة جراء سيول جارفة، أنهت حياة أكثر من 10 أشخاص فيما لا يزال البحث عن مفقودين نتيجة السيول.

وأقرّ مجلس الوزراء، الثلاثاء (21 كانون الأول 2021)، تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.

فيما احتج محافظ أربيل أوميد خوشناو، على قيمة المخصصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء للمحافظة لمواجهة أزمة السيول.

وقال خوشناو في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (22 كانون الأول 2021)، "بعد الكارثة التي تعرضت لها مدينتنا يوم الجمعة الماضي (17 كانون الأول 2021)، بسبب الفيضانات، التي أدت وإلى جانب الخسائر البشرية، إلى أضرار مادية فادحة جداً، إلى جانب الأضرار التي شملت القطاع العام، حيث تقدر الخسائر التي تكبدها المواطنون فقط بـ20 إلى 21 مليار دينار، ولإغاثة المتضررين، وكحق شرعي لنا، قدمنا طلباً إلى الحكومة العراقية الاتحادية، لإعادة الجزء الذي يتعلق بحقوق إقليم كردستان إلينا من ضمن ميزانية الطوارئ والتي تستقطع شهرياً من موازنة إقليم كردستان".

وأضاف، "لكن للأسف، تقرر في جلسة مجلس الوزراء العراقي إرسال مبلغ ملياري دينار لأربيل، وهذا لم يكن في مستوى توقعاتنا بأي شكل من الأشكال، حيال حجم الأضرار الكبيرة التي عصفت بمدينتنا بسبب الكارثة الطبيعية".

وأعلن المحافظ، "احتجاجه البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي"، مبيناً بالقول "نرى أنه لا يتناسب بتاتاً مع مستوى التوقعات وحجم الخسائر، وإلى جانب رفض المبلغ المحدد لنا والذي لن نتسلمه بأي شكل من الأشكال، نعرب عن خيبة أملنا من مساعدات الحكومة العراقية الاتحادية وأننا لن نقبل استلام المبلغ".

وختم بالقول، "نأمل من مجلس الوزراء العراقي الاتحادي إعادة النظر في قراره، لأن ما طالبنا به حق قانوني مشروع لنا وليست منحة فهي تستقطع شهرياً من موازنة إقليم كردستان تحت مسمى (النفقات السيادية)، ولابد من إعادتها لنا في هذا الوقت الذي نحتاجها فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب في برلمان كردستان: مجمعات في المكان الخاطئ تسببت بالفيضانات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب في برلمان كردستان: مجمعات في المكان الخاطئ تسببت بالفيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).