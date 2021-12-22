حبة زانكس – مجيد السامرائي

2021/12/22 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر برغبة في اعتزال الناس ويحفظ حكما كثيرا يتذرع بها للابقاء على شخصه بعيدا عن التنمر والاستئساد والتثعلب والتذمر ( تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام، فإنَّ الصمت حلم عظيم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم، ولا تتكلم في شيء لا يعنيك، ولا تكن مضحاكًا من غير عجب، ولا مشَّاءً إلى غير أرب).[…]

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