2021/12/22 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيغ مرعوبة من نفسها { لندن- وكالات – صرحت نجمة تلفزيون الواقع البريطانية مولي ماي هيغ البالغة من العمر 22 عاماً انها بدت اصغر بخمس سنوات، بعد ازالة حقن الفيلر حول شفتيها وفكها.كما قالت في مقابلة مع موقع بريطاني(انها تكون “مرعوبة من نفسها” عندما تنظر الى صورها السابقة.كما اضافت نجمة (جزيرة الحب) السابقة، […]

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