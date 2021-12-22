2021/12/22 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد اليد يعد منهاجاً للمنتخب قبل البطولة الآسيوية بغداد – الزمان يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للمشاركة بمنافسات بطولة كاس آسيا المؤهلة الى كأس العالم التي ستقام في محافظة الدمام السعودية للفترة من 18 وتستمر لغاية 31 من الشهر المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد محمد الاعرجي، في تصريح صحفي إن اتحاد اللعبة […]

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