2021/12/22 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاتفق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، مع مدرب المنتخب الوطني زيلكو بيتروفيش على إيقاف الدوري وتفريغ لاعبي الأندية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي إيران ولبنان ضمن تصفيات كأس العالم.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لقاء درجال مع بتروفيتش انتهى بالاتفاق على المقترحات التي قدمها بتروفيتش والتي كان أهمها: ايقاف الدوري الممتاز وتفريغ لاعبي الأندية، بالإضافة الى تواجد بعض المحترفين من الدوري السويدي بعد توقف مسابقاته الكروية".وأضاف، أن "المقترحات التي وافق عليها رئيس اتحاد الكردة تضمنت اقامة معسـكر داخلي للمنتخب في بغداد للفترة من 15 ولغاية 23 من الشهر المقبل استعداداً لمواجهة منتخبي ايران ولبنان ضمن تصفيات كأس العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يتفق مع بيتروفيتش على إيقاف الدوري وتفريغ لاعبي الأندية للمنتخب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يتفق مع بيتروفيتش على إيقاف الدوري وتفريغ لاعبي الأندية للمنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).