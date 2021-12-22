2021/12/22 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عمليات استباقية وعثرت خلالها على عبوات ناسفة وقنابر هاون في كركوك.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفذت قوة من اللوائين الحادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون في كركوك المركز الخبري الوطني.

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