2021/12/22 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الغذاء والدواء الأميركية تقر أول علاج ضد كورونا يؤخذ عن طريق الفم المركز الخبري الوطني.

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