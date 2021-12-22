الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي غربي نينوى

2021/12/22 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على ارهابي غربي محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً الى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية والتي اشرت تواجد احد الارهابيين في قرية العملة الجنوبية التابعة لناحية العياضية غربي نينوى وبعملية نوعية تمت بالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة ١٥ وشاركت فيها مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ وقوة من الفوج ذاته، اسفرت عن القاء القبض على الارهابي في المنطقة المشار اليها".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".

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