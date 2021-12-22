2021/12/22 | 20:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين بالمتاجرة بالمخدرات وتعاطيها في كركوك.وقالت المديرية في بيان، إنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات (كركوك) القبض على 3 متهمين وضبط بحوزتهم حبوب مؤثرات […]

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