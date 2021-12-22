حكومة محلية تتحدث عن معالجات سريعة لملف رواتب عقود 315

2021/12/22 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشفت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن معالجات سريعة لملف رواتب وفروقات العقود في الدوائر الخدمية.

وقال نائب المحافظ فارس الحمزاوي لـ(بغداد اليوم) "نطمئن موظفي العقود في دائرة ماء ومجاري الديوانية بأن رواتبهم وفروقاتهم التي حصلوا عليها بعد شمولهم ضمن القرار 315 موجودة ومؤمنة ولايمكن التلاعب بها".

وأضاف ان "هنالك خلل حصل بسبب حسابات الدائرة وليس بسبب حسابات ديوان المحافظة، لذلك فاننا تدخلنا حاليا وطالبنا بآلية جديدة سيتم الصرف من خلالها وسيحسم الموضوع خلال اربعة ايام".

وتابع الحمزاوي "كل العقود بصيغتها السابقة تحولت ضمن قرار 315 وهي الان مؤمنة ماليا ومنظمة اداريا".

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