مسلح يفتح النار على عامل دلفري في الكرادة وسط بغداد

2021/12/22 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر محلي، الأربعاء، بأن مسلحا فتح النار على عامل “دلفري” في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر في تصريح له، إن “شخصاً مجهول الهوية قام بإطلاق النار باتجاه شخص يعمل في مجال التوصيل، (عامل دلفري) ضمن منطقة الكرادة، تقاطع المسبح، بالقرب من المسرح الوطني، وأدى الحادث الى إصابته بكتفه الأيمن، …

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