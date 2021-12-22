ارتفاع اكثر من 1% باسعار النفط

2021/12/22 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شهدت اسواق النفط العالمية ارتفاعا بمقدار اكثر من 1% بعد هبوط مخزونات الخام في الاحتياطي الستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2002.وارتفع خام برنت بنحو 1% ليتداول فوق مستويات 74 دولارا للبرميل.كما ارتفع خام تكساس اكثر 1% ليتداول فوق مستويات 72 دولارا للبرميل./انتهى3

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