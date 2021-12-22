لافروف : موسكو ستجري مفاوضات منفصلة مع اميركا والناتو الشهر المقبل

2021/12/22 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو ستبدأ الشهر المقبل مفاوضات أمنية منفصلة، مع كل من أميركا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".واضاف لافروف، أثناء مقابلة مع التلفزيون الروسي: لا نريد حربا.لا نريد أن نسلك مسلك مواجهة.لكننا سنضمن أمننا بحزم باستخدام وسائل نعتبرها ضرورية.وأشاد لافروف بتوجه واشنطن، الذي ساعد على الاتفاق سريعا على أبعاد المحادثات المستقبلية.وأشار الى أن موسكو ستكون مستعدة لوضع مطالب واشنطن في الاعتبار، لكنه حذر من استمرار المحادثات بشكل مطول لأجل غير مسمى./ انتهى3

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