ماذا قالت إسرائيل عن فوز رياضي سعودي على منافسه الإيراني؟

2021/12/22 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك حساب "إسرائيل بالعربية"على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، فوز لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي الذي حقق ذهبية آسيا في وزن فوق 84 ك بعد هزيمته منافسه الإيراني سجاد جانج زاده.

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