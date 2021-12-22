2021/12/22 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مفوضية الاتحاد الأوروبي فترة 9 أشهر لانتهاء صلاحية شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا الرقمية، وفقًا للبيان الصحفي المنشور يوم الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي: تنتهي صلاحية شهادة كوفيد للملقحين بالكامل بعد 9 أشهر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي: تنتهي صلاحية شهادة كوفيد للملقحين بالكامل بعد 9 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).