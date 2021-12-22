2021/12/22 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي غربي نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي غربي نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).