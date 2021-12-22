ايران تسلم العراق 300 وثيقة تتعلق بحادثة اغتيال قادة النصر

2021/12/22 | 21:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب ابادي، اليوم الاربعاء، عن تسليم القضاء العراقي نحو 300 وثيقة حول التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.وقال غريب ابادي، خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، “نحن اتفقنا مع الجانب العراقي على مواصلة التعاون في […]

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