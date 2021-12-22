الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابي غربي نينوى

2021/12/22 | 21:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي غربي نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية والتي أشرت تواجد أحد الإرهابيين في قرية العملة الجنوبية التابعة لناحية العياضية غربي نينوى وبعملية نوعية تمت بالتنسيق مع …

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