اعتقال متهم بالمخدرات في الانبار

2021/12/22 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم بالمخدرات في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بناءً على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرة بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وباشراف ميداني من مدير شعبة استخبارات وأمن فق١٠، وعلى ضوء معلومات استخبارية من قبل استخبارات لواء ٣٨ عن تجار ومروجي المخدرات في قضاء الرمادي منطقة الروسين، تم إلقاء القبض على متهم وفق المادة 28 مخدرات، بالجرم المشهود”.

وأضافت، أنه “تم ضبط بحوزته مادة الحشيشة وورق لف تعاطي”، مشيرة إلى أنه “تم تسليمه الى جهة الطلب”.

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